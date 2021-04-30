Zorlu Çaykur Rizespor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerek kayıp yaşamayan Beşiktaş, son 4 haftaya çok büyük bir avantajla girdi.
Siyah-beyazlılara şampiyonluk için 9 puan yetiyor. Puanını 78'e yükselten siyah-beyazlılar, kalan 4 maçta 9 puan toplaması halinde, rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Sakatlıklar sebebiyle son iki maça santrforsuz çıkan Beşiktaş'ın puan kaybedeceği düşünülürken, tam tersine siyah-beyazlılar, Kayserispor ve Rizespor maçlarını kazanmasını bildi.
"ŞAMPİYONLUK BİZİ ÇAĞIRIYOR"
Teknik direktör Sergen Yalçın da maç sonrasında oyuncularıyla yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı: "İyisiyle kötüsüyle 36 maçı geride bıraktık. Puan cetveline baktığımızda önemli bir avantaja sahip olduğumuz ortada. Rize deplasmanında bir keskin virajı daha kazasız döndük. Tek yapmamız gereken kalan 4 maçta 9 puan almak. İlk yarıda bu periyotta 10 puan almıştık! İnandığımız, alın teri döktüğümüz, sonuna kadar hak ettiğimiz şampiyonluk bizi çağırıyor ve her şey bizim elimizde. Bu fırsatı elimizin tersiyle itmeyelim."
Siyah-beyazlılara şampiyonluk için 9 puan yetiyor. Puanını 78'e yükselten siyah-beyazlılar, kalan 4 maçta 9 puan toplaması halinde, rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Sakatlıklar sebebiyle son iki maça santrforsuz çıkan Beşiktaş'ın puan kaybedeceği düşünülürken, tam tersine siyah-beyazlılar, Kayserispor ve Rizespor maçlarını kazanmasını bildi.
"ŞAMPİYONLUK BİZİ ÇAĞIRIYOR"
Teknik direktör Sergen Yalçın da maç sonrasında oyuncularıyla yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı: "İyisiyle kötüsüyle 36 maçı geride bıraktık. Puan cetveline baktığımızda önemli bir avantaja sahip olduğumuz ortada. Rize deplasmanında bir keskin virajı daha kazasız döndük. Tek yapmamız gereken kalan 4 maçta 9 puan almak. İlk yarıda bu periyotta 10 puan almıştık! İnandığımız, alın teri döktüğümüz, sonuna kadar hak ettiğimiz şampiyonluk bizi çağırıyor ve her şey bizim elimizde. Bu fırsatı elimizin tersiyle itmeyelim."