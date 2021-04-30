Zorlu Çaykur Rizespor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerek kayıp yaşamayan Beşiktaş, son 4 haftaya çok büyük bir avantajla girdi.



Siyah-beyazlılara şampiyonluk için 9 puan yetiyor. Puanını 78'e yükselten siyah-beyazlılar, kalan 4 maçta 9 puan toplaması halinde, rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Sakatlıklar sebebiyle son iki maça santrforsuz çıkan Beşiktaş'ın puan kaybedeceği düşünülürken, tam tersine siyah-beyazlılar, Kayserispor ve Rizespor maçlarını kazanmasını bildi.



"ŞAMPİYONLUK BİZİ ÇAĞIRIYOR"



Teknik direktör Sergen Yalçın da maç sonrasında oyuncularıyla yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı: "İyisiyle kötüsüyle 36 maçı geride bıraktık. Puan cetveline baktığımızda önemli bir avantaja sahip olduğumuz ortada. Rize deplasmanında bir keskin virajı daha kazasız döndük. Tek yapmamız gereken kalan 4 maçta 9 puan almak. İlk yarıda bu periyotta 10 puan almıştık! İnandığımız, alın teri döktüğümüz, sonuna kadar hak ettiğimiz şampiyonluk bizi çağırıyor ve her şey bizim elimizde. Bu fırsatı elimizin tersiyle itmeyelim."



