Sergen Yalçın, N'Sakala'nın biletini kesti!

Beşiktaş taraftarının Sporting Lizbon maçında ıslıkladığı Fabrice N'Sakala'yı teknik heyet de gözden çıkardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Sergen Yalçın, N'Sakala'nın biletini kesti!
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21 Ekim 2021 09:46
Sporting maçında taraftarların ıslıkladığı Fabrice N'Sakala'yı teknik heyet de gözden çıkardı.

Sezon sonu bitecek sözleşmesi 25 resmi karşılaşmada forma giymesi halinde 1 yıl daha uzayacak olan Kongolu futbolcu ile yola devam edilmemesi kararı alındı. N'Sakala'ya Sporting maçının ardından taraftar da tepki göstermişti.

Şu ana kadar 7 maçta görev alan 31 yaşındaki sol bek, kalan müsabakalarda sadece zorunlu hallerde şans bulacak. Bu mevkide artık forma düzenli olarak Rıdvan Yılmaz'a verilecek.

Böylelikle 25 maç sayısına ulaşamayacak olan N'Sakala ile sezon sonunda yollar ayrılacak.


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