Beşiktaş'ta herkes merakla Sergen Yalçın'ın takımda kalıp kalmayacağını merak ediyor. Yönetim kanadından bu zamana kadar sıkıntı olmadığına dair birçok açıklama gelse de Sergen Hoca'dan hiç ses çıkmadı. Taraflar, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ofisinde buluşup anlaşmaya çalışacak. Bu zamana kadar sessizliğini koruyan Yalçın'ın yönetimden talep ettikleri ortaya çıktı.



7-8 transfer lazım

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadroya sahip olmak ve geçen sezonki sıkıntıları yaşamak istemeyen 48 yaşındaki teknik direktör yönetimden 7-8 transfer yapılmasını talep ediyor.



Sergen Hoca'nın şartlarından biri de Ghezzal ve Rosier'in takımda kalması. Ghezzal da geçen gün yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta devam etmesi için Yalçın'ın takımda kalması gerektiğini söylemişti.



Sergen Hoca ayrıca Aboubakar'ın yerine kaliteli bir golcünün alınmasını istiyor.



