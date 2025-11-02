Sergen Yalçın'dan derbi öncesi golcülerine uyarı

02 Kasım
Konyaspor-Samsunspor
0-02'
02 Kasım
Beşiktaş-Fenerbahçe
20:00
02 Kasım
Young Boys-Basel
18:30
02 Kasım
FC Utrecht-NEC Nijmegen
18:45
02 Kasım
Bochum-Magdeburg
15:30
02 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Kaiserslautern
15:30
02 Kasım
Paderborn-Greuther Fürth
15:30
02 Kasım
Westerlo-Genk
15:30
02 Kasım
OH Leuven-Gent
18:00
02 Kasım
St.Truiden-Royal Antwerp
20:30
02 Kasım
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
21:15
02 Kasım
RB Salzburg-Ried
16:30
02 Kasım
Wolfsberger AC-WSG Tirol
16:30
02 Kasım
Rapid Wien-Sturm Graz
19:00
02 Kasım
Lugano-St. Gallen
16:00
02 Kasım
FC Luzern-Grasshopper
18:30
02 Kasım
FC Groningen-FC Twente
16:30
02 Kasım
AVS Futebol SAD-Tondela
18:30
02 Kasım
Arouca-Moreirense
21:00
02 Kasım
FC Porto-Braga
23:30
01 Kasım
Torpedo Moscow-PFC Sochi
0-0IPT
02 Kasım
FC Orenburg-PFC Sochi
3-1
02 Kasım
Baltika-FK Akhmat
17:00
02 Kasım
FC Krasnodar-S. Moskova
19:30
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
23:45
02 Kasım
Bari-Cesena
17:00
02 Kasım
Catanzaro-Venezia
17:00
02 Kasım
Modena-Juve Stabia
17:00
02 Kasım
Monza-Spezia
19:15
02 Kasım
S. Rotterdam-Alkmaar
16:30
02 Kasım
Heracles-PEC Zwolle
1-121'
02 Kasım
Kayserispor-Kasımpaşa
17:00
02 Kasım
South Shields-Shrewsbury
15:00
02 Kasım
İstanbulspor-Pendikspor
0-0DA
02 Kasım
Manisa FK-Amed Sportif
0-1DA
02 Kasım
Boluspor-Bodrum FK
16:00
02 Kasım
Vanspor FK-Sakaryaspor
19:00
02 Kasım
FC Köln-Hamburger SV
17:30
02 Kasım
Wolfsburg-Hoffenheim
19:30
02 Kasım
West Ham United-Newcastle
17:00
02 Kasım
M.City-Bournemouth
19:30
02 Kasım
Levante-Celta Vigo
16:00
02 Kasım
Alaves-Espanyol
18:15
02 Kasım
Barcelona-Elche
20:30
02 Kasım
Real Betis-Mallorca
23:00
02 Kasım
Eastleigh-Walsall
17:15
02 Kasım
Brest-Lyon
22:45
02 Kasım
Port Vale-Maldon & Tiptree
18:00
02 Kasım
Gainsborough-Accrington Stanley
20:15
02 Kasım
Verona-Inter
0-03'
02 Kasım
Fiorentina-Lecce
17:00
02 Kasım
Torino-Pisa
17:00
02 Kasım
Parma -Bologna
20:00
02 Kasım
AC Milan-Roma
22:45
02 Kasım
Rennes-Strasbourg
17:00
02 Kasım
Lens-Lorient
19:15
02 Kasım
Lille-Angers
19:15
02 Kasım
Nantes-Metz
19:15
02 Kasım
Toulouse-Le Havre
19:15
02 Kasım
Sampdoria-Mantova
21:30

Sergen Yalçın'dan derbi öncesi golcülerine uyarı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kazanılması gereken dev derbi öncesinde takımı bu sezon ilk kez kampa aldı. Taktik idmanlarda hem hücumda hem savunmada duran toplara yoğunlaşan Yalçın, golcülerinden ceza sahası içindeki bitiriciliklerini geliştirmelerini istedi.

calendar 02 Kasım 2025 13:48
Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan derbi öncesi golcülerine uyarı
Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında adeta bir "Tamam mı, devam mı?" mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı ekip derbiyi kazanırsa kötü gidişata son verip zirve yarışına yeniden tutunacak. Ancak beraberlik ya da yenilgi durumunda şampiyonluk hattından büyük ölçüde uzaklaşacak.

Bu karşılaşmanın sonucu, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın geleceği açısından da belirleyici olacak. Kasımpaşa beraberliğinin ardından yoğun eleştirilerle karşılaşan Yalçın, Fenerbahçe galibiyetiyle yeniden güven tazeleyecek. Aksi senaryoda ise tecrübeli teknik adamın koltuğu ciddi biçimde sorgulanacak.

Derbiye özel hazırlık yapan Yalçın, takımı bu sezon ilk kez kampa aldı. Futbolcular, dün akşam yapılan antrenmanın ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girerek dinlenmeye geçti. Bazı yöneticiler de tesise gelerek oyunculara destek ve moral verdi.


Taktik antrenmanlarda duran top organizasyonlarına ağırlık veren Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin bu konudaki gücüne karşı savunma oyuncularına "adam ve alan savunması" üzerine özel çalışmalar yaptırdı. Hücum hattına da ayrı bir program uygulayan deneyimli teknik adam; Tammy Abraham, El Bilal Touré, Mustafa Hekimoğlu, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Jota Silva ile yakından ilgilendi. Yalçın'ın bu isimlerden ceza sahasında daha hareketli olmalarını ve son vuruşlarda daha yüksek isabet oranı yakalamalarını talep ettiği öğrenildi. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
5 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
6 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
