Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI



Kazandığımız için mutluyuz. Taraftar takıma destek verdi, onlara teşekkür. Oyuncuların mücadelesiyle kazandık. Derbiler her zaman önemli, kazanmak da önemli. Bugün bizim için moral oldu. Oyunculara güven tazeleme gibi oldu.



Bence çok güzel bir müsabaka oldu. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Dostça, centilmence, dürüstçe bir maç oldu. Penaltı gol olsa berabere biterdi. İki taraf oyuncularına da teşekkür ediyorum. İzleyicilere mücadele gücü yüksek bir maç izlettiler.



Oyun bizim kontrolümüzdeydi son 10 dakikaya kadar. Son 10 dakikada baskı yemek normal. Baskıdan çıkmayı bildik. Avrupa'da zor maçlar oynuyor iki taraf da. Yorgunluk normal.



Oyunsal anlamda güçlüydük. Larin'in performansı geçen seneyi hatırlatır nitelikteydi. O da güçlü şekilde aramıza döndü.



Uzun bir maraton oynuyoruz. 1 maçta 3 puan sonucu etkilemiyor. Ligin tamamında iyi gidersek final bölümünü görürüz. En büyük hedefimiz bu. Başlangıcımız çok iyi olmadı. Şampiyonlar Ligi bizi yordu, sakatlıklar oldu. Kaybedilen maçlarla hem takımın hem taraftarın morali bozuldu. Taraftar merak etmesin. Oyuncular, taraftardan daha çok üzülüyor. Daha çok moralleri bozuluyor. Ancak, lig farklı kulvar Şampiyonlar Ligi farklı kulvar. Şampiyonlar Ligi çok zorlu bir kulvar. Kazanabilir miydik, kazanabilirdik. Lig, oranın bayağı bir aşağısında. Yüzde 50 daha aşağıda. Buraları ayıralım lütfen. Oyuncular çok fazla maç oynuyor. Daha çok erken. İlk çeyrek bitti. Erken karar vermemek lazım. Sabırlı olmak lazım. Uzun maratonda kaliteli, karakterli oyuncularımız var. İyi çalışıyor, iyi hazırlanıyorlar. Bazen sonuçlar gelmeyebilir. Oynanan bir oyun var ve bazen kazanamayabilirsin. Oyunun doğasında bu var, ekstrem bir durum değil. Bazen performanslar iner, bazen çıkar. Herkesin başına gelen şeyler var. Kaosa gerek yok. Sadece başarıya endeksli bir camia olmamalıyız. Bu işin birçok boyutu var. Biz kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Lütfen sabırlı olalım. Oyunculara ve taraftarlara her zaman ihtiyacımız var. Birlikte olmamız lazım. Taraftarlar, her zaman bugünkü yanımızda olsun. Bunu özellikle rica ediyorum. Çok ağır performanslar gösteriyorlar, 3 günde 1 maç oynuyorlar. Kolay değil zor. Anlayış bekliyoruz.



Statik santrfor değil. Fizik gücüne sahip olduğu için golleri atıyor. Larin fizik gücü iyiyse ve hazırsa her maçta gol atma ihtimali var. Hem hızlı, hem fizik gücü yüksek. Kenar oyuncusunda istediğin her şey var. Yeter ki fizik olarak hazır olsun. Bugün bizi çok memnun etti. Çok istekli, arzulu, mücadele eden, isteyen, kovalayan bir oyuncuydu.



Larin'in arkasında Umut da çok iyi oynadı. İlk defa oynadı ligde. Önemli olan mücadelesi. Asisti önemli değil ama Larin ve Umut bugün çok göze battılar.



Altyapıdan gelen oyuncularımıza fazlaca inanıyoruz. Bunların başında Ersin ve Rıdvan var. Serdar da yavaş yavaş bu seviyeye doğru çıkıyor. Yakın zamanda Serdar da görev alacak. 3'ü önemli. Arkadan gelenler de var. Yavaş yavaş herkesi yukarı almak istiyoruz. Yetenekli oyuncular var. Sabırlı olmalıyız. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Lütfen sabırlı olalım.



Kazanmak çok önemliydi. Derbiler önemlidir. Kazanmak zordur. Her türlü ihtimale açıktır. Güzel bir oyun oldu. Dostça bir müsabaka oldu. Oyuncular çok mücadele ettiler, dürüst davrandılar. İki camiaya yakışır güzel bir maç oldu. Berabere bitebilirdi. Sonuçta maçlarda her türlü sonuç ortaya çıkabiliyor.



Kazanmak bizim için önemliydi. İyi olmayan sonuçlar vardı. Üzerimizde bir baskı yaratmadı diyemem. Bizim ve oyuncularımızın üzerinde son maçlarda alınan sonuçların etkisi var. İdmanlarda da maçlarda da belli oluyor.



Sezon başında geniş bir kadro kurduk. Maçlardan sonra yaşanan sakatlıklar kadronun dağılmasına neden oldu. Dönüşleri zaman alıyor. Bu zamanı da oyunculara vermek zorundayız. Bugün de gördüğünüz gibi iyi oynayan, mücadele eden, savaşan, kazanmak için her şeyini veren bir takım var. Bu istek, arzu, güç devam ettiği sürece oynadığımız maçlarda iyi sonuçlar gelecek.



Çok erken şu anda lig için. Daha ilk çeyrekteyiz. Uzun bir maraton, uzun bir sezon. Önemli olan sonuçta aldığımız başarı. Bir maçlık sonuçlar bizi mutlu etmemeli. Önemli olan mayıs ayında nerede olacağımız. Biz vazgeçmiyoruz. Vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar nasıl mücadele edeceksek, sonuna kadar zorlayacağız. Geçen sezon bunu becerdik. Bu sezon da sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın.



Lizbon maçında baskıyı biraz önde yaptık. 3 savunmacıyla oynayan takımlara başka türlü oynuyoruz. Sistem değişmiyor. Ön alanda baskıyı kalabalıklaştırıyoruz. Oynadıkları sisteme aşina takımlarla oynuyoruz Avrupa'da. İkinci bölgeyi çok hızlı geçtikleri için sıkıntı yaşıyoruz. Sadece pozisyon vermiyoruz, pozisyon da buluyoruz. En az rakip kadar pozisyona giriyoruz.



3 tane kornerden gol yiyorsan kazanamazsın. 3 senede kornerden kaç tane gol yedik? Aynı sistemle duruyoruz duran toplarda. Niye yedin? Ya bu futbol, hatalar oyunu. Korner oluyor, oyuncu hata yapıyor, penaltı oluyor yiyorsun. Yiyebilirsin. Hemen oyuncuda hata bulmak doğru değil. Sonucu? Sonucu bilemezsin. Belki iyi olacak, belki kötü olacak. Statik iyi bir oyunumuz var. Bunu oynuyoruz.



Beni memnun eden Larin'in geri dönmesi. Geçen sezonki oyunlarına yakın oynaması. Ayrıca Umut Meraş çok iyi oynadı. Özellikle Larin geçen seneki görüntüsünden bazı anlar izletti. Onun dönüşünü bekliyorduk uzun zamandır. Sakatlık yaşadı. Yazın milli takımda oynadı. Çok maç oynadı.



Pjanic ve Alex sakatlık yaşadı. Alex uzun süredir oynamıyordu. Oyuncuların geri dönmesi zaman alıyor. Çok şey yapacak kapasiteleri var ama fizik güç bazen müsaade etmiyor. Oynaya oynaya ritmlerini bulacak.



Hedefi konuşmak için erken. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak zor. UEFA'ya devam etmenin yollarını arayacağız. Lizbon'da kazanmak için oynayacağız. İçeride Ajax maçı var. 3 maçın 3'ünü de kazanmak için oynayacağız. Sonucu bilemeyiz.



Lig başka bir kulvar. Hedefimiz yarışmacı olmak. Hedefimiz nisan mayıs aylarında yukarıda olmak. Henüz ilk çeyrekteyiz. Oturmamış şeyler var. Sonrasına bakıp farklı plan program yaparız. Ligin sonu için bir şey söylemek için erken. Biraz bekleyelim.



Benim söylediğim her şey doğru olacak diye bir şey söz konusu değil. Bunlar benim fikirlerim. Beğenmeyebilirsiniz. Söylediklerim beni bağlar. Şans golü dedim. Biz de Lizbon'a yan toptan gol attık. Hani çalışıyorlardı, neden yediler? Oradan bakmak lazım. Bugün Necip'in aşırtmasıyla gol attık. Biri hata yapıyor, topu kaptırıyor... Hatalar oyunu bu. Oyun 4-1'lik oyun değildi. Normal akan oyunda gol yemedik. Kafadan 2-3 gol kaçırdık. Oyunu aslında biz oynadık. Duran topta vurdurursan golü yersin. 2.5 senedir aynı duran top stratejisine sahibiz. Bazen konsantrasyon bozukluğu, bazen oyuncu değişikliği buna neden oluyor. İyi oynadığımız maçta 4-1 yenilmek bizi üzdü. Çok iyi oynadık, mücadele ettik. Basit hatalarla goller yedik. Başka kafaya götürüyor ve bizi üzüyor. Bazen ben de hatalı konuşabilirim. Beni bağlar.



3 Türk oynatmak zorundayım. Kalemiz Türk. Ligde sol bek Türk. Sonra 3. Türk'ü bulacağız. Sakatlık falan olmazsa. Sol bek, kaleci ve 3'ü arayacağım. Stoperde Necip'i oynattım. Skora göre eleştirmeyin. Siz skora göre eleştiriyorsunuz. Bugün düşündük, 3. Türk'ü nerede kullanalım diye. Türkler bugün iyi oynadı. Belki bir dahaki maçta iyi oynamayacaklar. Her zaman herkes iyi oynayacak, her zaman kazanılacak diye bir şey söz konusu değil. Biz en iyi şekilde hazırlanıyoruz ama bazen olmayabilir.



Yaptığımız işin en kötü yanı sadece başarıya endeksli olması. Başarısızlık halinde ilk gidecek kişi teknik direktör. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle değil. Sadece bizde böyle. Avrupa'ya bakın sezonda kaç hoca değişiyor, bizde kaç? Sadece başarıya endeksliyiz. Beni ve bu işi yapan birçok arkadaşı zor duruma sokuyor ama maalesef işin gerçeği bu.





İLGİLİ VİDEO