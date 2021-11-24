Sergen Yalçın, Avrupa'da yine kazanamadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının başında Avrupa kupalarında galibiyet sevinci hasretini sürdürdü.



Beşiktaş, Yalçın yönetimindeki 7 Avrupa kupası maçında bir beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.



Yalçın yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan ve Avrupa Ligi'nde Portekiz'in Rio Ave takımıyla 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, bu sezonki 5 Şampiyonlar Ligi maçını ise mağlubiyetle tamamladı.





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