Sergen Yalçın, Avrupa'da yine kazanamadı

Beşiktaş'ın başında Avrupa'da galibiyet alamayan Sergen Yalçın, bu serisine Ajax karşısında da son veremedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın, Avrupa'da yine kazanamadı
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24 Kasım 2021 23:47
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının başında Avrupa kupalarında galibiyet sevinci hasretini sürdürdü.

Beşiktaş, Yalçın yönetimindeki 7 Avrupa kupası maçında bir beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

Yalçın yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan ve Avrupa Ligi'nde Portekiz'in Rio Ave takımıyla 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, bu sezonki 5 Şampiyonlar Ligi maçını ise mağlubiyetle tamamladı.


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