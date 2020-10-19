Sergen Yalçın: 'Artık kendinize daha çok güvenme zamanı'

Sezona Trabzonspor galibiyetiyle başladıktan sonra gerisini getiremeyip taraftarlarını üzen Beşiktaş'ta Denizlispor sınavı hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Sergen Yalçın, bu haftayı BAY geçmelerini kendileri için avantaj olarak görüyor.



Dünkü antrenman öncesinde oyuncularla kısa bir görüşme yapan tecrübeli hoca, "Üst üste gelen yenilgiler moral bozdu ama hem milli ara hem de bu haftayı daha fazla çalışarak geçirmek toparlanmak için önemliydi. Fırsat bu fırsat eksiklerimizi giderme şansı bulduk" diye konuştu.



SANIRIM ARTIK ALIŞTINIZ



Antrenmanların kendisi için ne kadar önemli olduğunu, "Çok çalışın, her eğitim seansında da performans göstermeye çalışın, tutarlı olun" diyerek anlatan Yalçın, yabancı oyuncuları da ayrı bir parantez açarak göndermede bulundu.



Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Artık kendinize daha çok güvenme zamanı. Özellikle farklı bir ülke ve kültürden gelen yabancı arkadaşlar sanırım ihtiyacınız olan zamanı aldınız" dedi ve devam etti: "Artık daha sakin, daha rahat olun. Sezon öncesi iyiydik. Ancak şanssız sonuçlar aldı. Bizi sarsan bir süreç oldu. Ancak bu arada başarmaya motive olduğunuzu düşünüyorum."



