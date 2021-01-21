Sergen Yalçın: "Adem Ljajic aramıza döndü"

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Adem Ljajic'in son durumu hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: 'Adem Ljajic aramıza döndü'
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21 Ocak 2021 18:41
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Adem Ljajic'in son durumu hakkında konuştu

Adem Ljajic'in geri döndüğünü ifade eden Sergen Yalçın, "Adem Ljajic koronavirüse yakalanan kadar oynuyordu. Koronavirüsten sonra bizden uzaklaştı. Sakatlık yaşadı, fizik olarak 90 dakikayı kaldıracak seviyede değil. İyi antrenmanlar yapıyor, takımın içine girmeye başladı" dedi.

SADECE YETENEK YETMEZ

Ljajic'in yetenekli olduğunu ancak bunun yetmeyeceğini dile getiren Sergen Yalçın, "Böyle devam ederse, ondan yararlanırız. Bize ekstra güç katar. Yetenek yeterli değil, ekstra mücadele lazım. Gökhan Töre de aramıza döndü. Umarım ikinci yarıda onlardan faydalanırız ve bize katkı yaparlar" şeklinde konuştu.



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