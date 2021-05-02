Sergen Yalçın, 25 yıl öncesini hatırladı!

Beşiktaş sahasında oynadığı Hatayspor maçını 7-0 gibi farklı bir skorla kazanırken 25 yıl sonra böyle bir galibiyete imza attı. Beşiktaş en son 1996'da Vanspor'u 7-0 yenerken bu maçta Sergen Yalçın oyuncu olarak görev yapmıştı.

, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın, 25 yıl öncesini hatırladı!
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02 Mayıs 2021 00:05
Beşiktaş sahasında oynadığı Hatayspor maçını 7-0 gibi farklı bir skorla kazanırken 25 yıl sonra böyle farklı bir skora imza attı. Beşiktaş, Süper Lig'de en son 1996-97 sezonu 2.haftasında 16.08.1996 tarihinde Vanspor'u 7-0 yenmişti.

Beşiktaş'ın 7-0 kazandığı bu maçta Sergen Yalçın oyuncu olarak 60 dakika görev yapmıştı. Beşiktaş adına o maçta Ertuğrul Sağlam (3), Serdar Topraktepe, Rahim Zafer, Yankov ve Mehmet Özdilek gol kaydetmişti.

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