Serdar Dursun: 'Kupaları hayal ediyorum'

Adana Demirspor maçında köprücük kemiği kırılan Serdar Dursun, Fenerbahçe taraftarlarına mesaj yolladı.
Geri dönüş için çok çalışacağını söyleyen golcü futbolcu, "Benimkisi bir çocukluk hayali. 3 puanla başladık, Saraçoğlu çimlerine çıkıp taraftarımızı selamlamayı hayal ederken, bir sakatlık yaşadım. Sahalara erken dönebilmek için çok çalışıyorum. Attığım gollerden sonra ismimin haykırıldığı anı, kupaları hayal ediyorum." dedi.
Serdar Dursun'un 5-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Geri dönüş için çok çalışacağını söyleyen golcü futbolcu, "Benimkisi bir çocukluk hayali. 3 puanla başladık, Saraçoğlu çimlerine çıkıp taraftarımızı selamlamayı hayal ederken, bir sakatlık yaşadım. Sahalara erken dönebilmek için çok çalışıyorum. Attığım gollerden sonra ismimin haykırıldığı anı, kupaları hayal ediyorum." dedi.
Serdar Dursun'un 5-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Benimkisi bir çocukluk hayali. Lige 3 puanla başladık.Saracoğlu çimlerine çıkıp taraftarımızı selamlamayı hayal ederken, bir sakatlık yaşadım. Sahalara erken dönebilmek için çok çalışıyorum. Attığım gollerden sonra ismimin haykırıldığı anı,kazanılacak kupaları hayal ediyorum💛💙 pic.twitter.com/ocWHIeUdAB
— Serdar Dursun (@dursunserdar) August 19, 2021