Serdar Dursun: "Kupaları hayal ediyorum"

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynadığı maçta sakatlanan Serdar Dursun, erken dönmek için mücadele vereceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun: 'Kupaları hayal ediyorum'
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19 Ağustos 2021 19:26
Adana Demirspor maçında köprücük kemiği kırılan Serdar Dursun, Fenerbahçe taraftarlarına mesaj yolladı.

Geri dönüş için çok çalışacağını söyleyen golcü futbolcu, "Benimkisi bir çocukluk hayali. 3 puanla başladık, Saraçoğlu çimlerine çıkıp taraftarımızı selamlamayı hayal ederken, bir sakatlık yaşadım. Sahalara erken dönebilmek için çok çalışıyorum. Attığım gollerden sonra ismimin haykırıldığı anı, kupaları hayal ediyorum." dedi.

Serdar Dursun'un 5-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.


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