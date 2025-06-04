Serdal Adalı'dan Alimpijevic kararı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in sözleşmesinin iki yıl uzatılacağını açıkladı.

calendar 04 Haziran 2025 15:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Serdal Adalı'dan Alimpijevic kararı!
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Beşiktaş Kulübü başkanı Serdal Adalı, Basketbol Süper Ligi'nde yarı finalde Anadolu Efes ile karşılaşacakları yarı final serisi öncesi taraftarlara müjdeli haberi verdi.

"ALIMPIJEVIC İLE SÖZLEŞMEMİZİ UZATIYORUZ"

Serdal Adalı yaptığı açıklamada "Dusan Alimpijevic ile sözleşmemizi uzatıyoruz. Kendisi önümüzdeki iki yıl içinde bizimle birlikte olacak ve umuyorum ki daha büyük başarılara imza atacak." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Alimpijevic'in takımda kalması nedeniyle yaşadıkları sevinci sosyal medyada paylaştı.


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