Şenol Güneş'in şampiyonluk hesabı; 12 maçta 12 galibiyet

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kazanan Beşiktaş, hedefini netleştirdi. Siyah-Beyazlı takımın teknik patronu Şenol Güneş, futbolcularıyla önceki gün yaptığı toplantıda şampiyonluğun yol haritasını çizdi.
Başarılı teknik adam Şenol Güneş, "Önümüzde oynayacak 12 maçımız kaldı. 12 maçta 12 galibiyet alabiliriz. Yeter ki Beşiktaş ruhu ile sahada mücadele edelim. 12 maçta 36 puan alıp, 75'e çıkarsak şampiyonluk ipini biz göğüsleriz. Bizi şampiyonluk hesabı içinde görmeyenlere cevabımızı sahada verelim" dedi.
BEŞİKTAŞ'IN PERFORMANSI...
Ligin 2. yarısına fırtına gibi bir başlangıç yapan Kartal oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplarken şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olduğunu gösterdi. 2019 yılına fırtına gibi başlayan Siyah-Beyazlılar'ı kalan 12 maçta iyi bir fikstür de bekliyor.
Beşiktaş 12 maçın 7'sini evinde oynarken 5 deplasmana çıkacak. Kartal evinde F.Bahçe, Konyaspor, Göztepe, Başakşehir, Ankaragücü, Alanyaspor ve son hafta da Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
ÖZGÜVENLERİ YERİNE GELDİ
Beşiktaş kalan maçlarda Kayseri, Ç.Rize, Sivas, G.Saray ve Trabzon ile de deplasmanda oynayacak
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Başarılı teknik adam Şenol Güneş, "Önümüzde oynayacak 12 maçımız kaldı. 12 maçta 12 galibiyet alabiliriz. Yeter ki Beşiktaş ruhu ile sahada mücadele edelim. 12 maçta 36 puan alıp, 75'e çıkarsak şampiyonluk ipini biz göğüsleriz. Bizi şampiyonluk hesabı içinde görmeyenlere cevabımızı sahada verelim" dedi.
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Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
BEŞİKTAŞ'IN PERFORMANSI...
Ligin 2. yarısına fırtına gibi bir başlangıç yapan Kartal oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplarken şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olduğunu gösterdi. 2019 yılına fırtına gibi başlayan Siyah-Beyazlılar'ı kalan 12 maçta iyi bir fikstür de bekliyor.
Beşiktaş 12 maçın 7'sini evinde oynarken 5 deplasmana çıkacak. Kartal evinde F.Bahçe, Konyaspor, Göztepe, Başakşehir, Ankaragücü, Alanyaspor ve son hafta da Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
ÖZGÜVENLERİ YERİNE GELDİ
Beşiktaş kalan maçlarda Kayseri, Ç.Rize, Sivas, G.Saray ve Trabzon ile de deplasmanda oynayacak
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın