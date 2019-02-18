Şenol Güneş'in şampiyonluk hesabı; 12 maçta 12 galibiyet

1 / 43 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kazanan Beşiktaş, hedefini netleştirdi. Siyah-Beyazlı takımın teknik patronu Şenol Güneş, futbolcularıyla önceki gün yaptığı toplantıda şampiyonluğun yol haritasını çizdi.Başarılı teknik adam Şenol Güneş,dedi.Ligin 2. yarısına fırtına gibi bir başlangıç yapan Kartal oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplarken şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olduğunu gösterdi. 2019 yılına fırtına gibi başlayan Siyah-Beyazlılar'ı kalan 12 maçta iyi bir fikstür de bekliyor.Beşiktaş 12 maçın 7'sini evinde oynarken 5 deplasmana çıkacak. Kartal evinde F.Bahçe, Konyaspor, Göztepe, Başakşehir, Ankaragücü, Alanyaspor ve son hafta da Kasımpaşa'yı ağırlayacak.Beşiktaş kalan maçlarda Kayseri, Ç.Rize, Sivas, G.Saray ve Trabzon ile de deplasmanda oynayacak