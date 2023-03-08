Şenol Güneş, yeni hücum dörtlüsünü buldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda siyah-beyazlı yönetim, ara transfer döneminde takıma 5 yeni isim kazandırmıştı. Bu doğrultuda; Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut ve Alexandru Maxim'i renklerine bağlayan siyah-beyazlılarda taşlar yerine oturmaya başladı.Ankaragücü karşısında Maxim haricindeki yeni transferlerin tamamını ilk 11'e ekleyen Şenol Güneş, tecrübeli oyuncunun da içinde bulunduğu yeni bir hücum dörtlüsü oluşturma kararı aldı. Özellikle 10 numara hattındaki kreatiflik sorununu Maxim'le çözmeyi planlayan Güneş, deneyimli oyuncuyu Başakşehir karşılaşmasıyla sisteme dahil etmeyi planlıyor. Başarılı hoca, 32 yaşındaki Romanyalı futbolcunun hücum hattında hem pozisyon yaratmasını hem de skorer kimliğini konuşturmasını bekliyor.Ligde pazar günü Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Kara Kartal'da hücum hattının liderliğini, Vincent Aboubakar üstlenecek. Ankaragücü karşılaşmasında attığı golle özgüven kazanan Kamerunlu forvet, rakip fileleri sarsmaya devam etmek istiyor. Aboubakar'ın gol yollarındaki en yakın partneri, Cenk Tosun olacak. Ankaragücü karşısında 3 net fırsattan yararlanamayan A Milli forvet, Başakşehir deplasmanında hem Aboubakar'a fırsat yaratıp hem de rakip fileleri havalandırmaya çalışacak.