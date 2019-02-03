Şenol Güneş: 'Futbol böyle bir oyun'

"KAGAWA ENTERESAN OLDU"

"POZİSYONLARDA VIDA'NIN DA KATKISI VAR"

Teknik Direktörü'u 6-2 mağlup ettikleri mücadelenin ardından soruları yanıtladı.Maçı değerlendiren Güneş, "Daha fazla da atabilirdik, yiyebilirdik. İlginç bir maç oldu. İyi başlamadık, gol bulduk. Attıktan sonra arttırdık. Kötü de bir gol yedik, ortak olabilirlerdi oyuna. Kagawa'nın golü maçı kopardı. Çok rahat bir gol oldu. Zaten futbolun ilginçiği burda, kendi sahamızda oynadığımız Antalya maçında daha farklı kazanmamız gerekiyordu. Hatalarla gol yememiz bizi sıksa da 3 puan kazanmak bizim için önemliydi. Geçen hafta kaybedilen 2 puan moralimizi düşürmüştü. Bu hafta kazanılan puan moralimizi yükseltti" ifadelerini kullandı.Kagawa'nın oyuna girdikten sonraki resitali için görüşleri sorulan Güneş, "Enteresan oldu, futbol böyle bir şey. Bir bakarsınız, sahaya girersiniz gol atamazsınız, sizden gol beklerler, bir bakarsınız oyuna girersiniz ve rekor oldu. 2 gol atmak önemliydi, zaten oyuncu kalitesi belli. Bizimle oynayıp başarılarını ve katkılarını bekliyoruz. Kazanmak önemliydi, Kagawa da buna katkı yaptı. İyi oynamak, dikkatli olmak, bunlar oldukça kazanmak çok daha kolay" dedi.Vida'nın kaptan olup olmayacağı ile ilgili fikri sorulan deneyimli hoca, "Kaptanlık okadar mesele değil, herkes kaptan. Önemli olan aynı duyguyu paylaşmak. Çok daha katkı yapacağını düşünüyorum. Savunmanın devamlılığı olması ve arttırması gerekiyor. Dönen toplarda pozisyon verdik. Bunda Vida ve Mirin'in de katkısı vardı. Kaliteli ve büyük takımların hata yapmayacağı kadar yapmamalıyız" diye konuştu.