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Şenol Güneş'ten Quaresma cevabı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımdan ayrılması gündemde olan Ricardo Quaresma için konuştu.

Şenol Güneş'ten Quaresma cevabı
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03 Şubat 2019 21:41
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor'u 6-2 mağlup ettikleri maçın ardından Ricardo Quaresma'nın durumu ile ilgili de konuştu.

Takımdan ayrılması gündemde olan yıldız oyuncu için bir şey demek istemediğini kaydeden Güneş, "Oyuncularımızda ilgili yorum yapmak doğru olmuyor, bazen yanlış da olabiliyor. Burak ve Quaresma, cezalıydı. Quaresma idmana çıkıyor, haftaya ne olacağını bilmiyorum. Gidip kalmasını ben değerlendirmiyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın Çin ve ABD'den birkaç takımla görüşmelerde bulunduğu iddia ediliyordu.

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