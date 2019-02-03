Şenol Güneş'ten Quaresma cevabı

Teknik Direktörü, Antalyaspor'u 6-2 mağlup ettikleri maçın ardından Ricardo Quaresma'nın durumu ile ilgili de konuştu.Takımdan ayrılması gündemde olan yıldız oyuncu için bir şey demek istemediğini kaydeden Güneş, "Oyuncularımızda ilgili yorum yapmak doğru olmuyor, bazen yanlış da olabiliyor. Burak ve Quaresma, cezalıydı. Quaresma idmana çıkıyor, haftaya ne olacağını bilmiyorum. Gidip kalmasını ben değerlendirmiyorum" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın Çin ve ABD'den birkaç takımla görüşmelerde bulunduğu iddia ediliyordu.