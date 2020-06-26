Selim Ay: 'Hakem bize, 'Kırmızı olsa, VAR uyarırdı' dedi!'

Konyaspor'un savunma oyuncusu Selim Ay, Süper Lig'in 29. haftasında oynadıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.



"DERS ALMALIYIZ"



Üzgün olduklarını belirten Ay, "Hatalarımızdan ders almalıyız. 'Önümüzdeki maçlara bakacağız' sözü bir klişedir ama önümüzdeki maçlara bakmaktan başka şansımız yok." dedi.



"KIRMIZI OLSAYDI, VAR'DAN UYARIRDI"



Domagoj Vida'nın maç içerisinde sarı kart gördüğü pozisyon hakkında da konuşan Selim Ay, "Vida'nın pozisyonunda hakeme de söyledik; kırmızı olabilirdi. Hakem bize, kırmızı olsaydı, VAR'dan uyarı geleceğini söyledi. Biz kırmızı kart gördükten sonra zaten gardımız düştü. Vida'a kırmızı çıksa belki her şey daha farklı olabilirdi. Kalan maçları kazanmak zorundayız, başka bir şansımız yok" ifadelerini kullandı.



