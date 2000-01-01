Sekiz playoff ilk turu eşleşmesinin, yedi tanesi kesinleşti!

NBA'de dün geceki maç sonuçlarıyla, önümüzdeki hafta Walt Disney World'de başlayacak olan playoffların ilk turu için bilinmeyen altı karşılaşmanın beşi belli olurken, toplamda yedi seri kesinleşmiş oldu.



Batı Konferansı'nda Houston Rockets ve Oklahoma City ilk turda buluşacak ve Russell Westbrook ile OKC yıldızı Chris Paul, eski takımlarıyla yüzleşme şansı elde edecek.



Paul, bu karşılaşmayla ilgili "İlginç olacak. Birbiri hakkında çok şey bilen iki takım. Hazırlanacağız ve ne olduğunu göreceğiz." şeklinde konuştu.



Bir başka garantilenen diğer Batı karşılaşmaları arasında ikinci sırada yer alan LA Clippers, yedinci sıradaki Dallas Mavericks'e karşı oynayacakken, üçüncü sıradaki Denver Nuggets, altıncı sıradaki Utah Jazz'e karşı oynayacak.



Doğu'da Miami Heat ve Indiana Pacers ilk turda karşılaşacak ve takımlar Cuma günü normal sezonu birbirlerine karşı kapattıktan sonra, hangi takımın dördüncü ve beşinci sırada olacağına karar verecekler.



PACERS VE HEAT KARŞI KARŞIYA!



Indiana'nın dün gece Houston'a karşı kazandığı galibiyet, Doğu braketinde bilinmeyen son iki seriyi de belirlemiş oldu. Üçüncü sıradaki Boston Celtics, altıncı sıradaki Philadelphia 76ers'a karşı oynayacak.



Miami, Pazartesi günü Indiana'yı mağlup etmişti. Takımlar Cuma günü tekrar bir araya gelecek ve sonraki haftanın başlarında yedi maçlık bir seriye başlamak için 1. maçta karşı karşıya gelecekler.



Bu, 2011'den bu yana sadece ikinci kez, normal sezonu birbirlerine karşı sonlandıran takımların, sezon sonrasını birbirlerine karşı açacakları anlamına geliyor. En son 2016'da, Cleveland Cavaliers'ın Detroit Pistons ile karşılaştığı zaman benzer bir durum olmuştu.



Heat koçu Erik Spoelstra, "Onlarla oynadığımızı bilmek güzel. Sadece hangi formayı giyeceğimizi bulmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı. Buna Cuma günü, ev forması avantajının hangi takımda olacağı belirlendiğinde karar verilecek.



Indiana'dan Edmond Sumner, "Miami'nin enerjisine uymalıyız. 48 dakika boyunca sıkı oynayacak bir takım." ifadesini kullandı.



LAKERS'IN RAKİBİ, CUMARTESİ BELLİ OLACAK



Diğer Doğu karşılaşmaları ise daha önce biliniyordu: Birinci sıradaki Milwaukee Bucks, sekizinci sıradaki Orlando Magic'e karşı, ikinci sıradaki Toronto Raptors ise, yedinci sıradaki Brooklyn Nets'e karşı oynayacak.



Batı'da Houston ve Oklahoma City 4-5 sıralamasında karşılaşacakken, Utah ise altıncı sıradaki takım konumunda. Jazz, OKC'nin Miami'yi yenmesiyle bu sırada olurken, Denver da Clippers'a yenildiğinde üçüncü sırada yer aldı.



Eşleşmelerin tam listesi, Batı play-in turnuvasında yer alacak olan Portland, Memphis, Phoenix ve San Antonio ekiplerinin bu iki sıralama için şansını denemesiyle başlayacağı Cumartesi gününe kadar bilinmeyecek. Bu serinin galibi, henüz belirlenemeyen tek eşleşme olan ilk turda, en üst sıralarda yer alan Los Angeles Lakers ile karşılaşacak.



