Sebastian Szymanski sakatlandı

Polonya Milli Takımı'nda Portekiz maçı öncesi ısınmada sakatlık yaşayan Sebastian Szymanski'nin yerine Mateusz Bogusz ilk 11'e alındı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sebastian Szymanski sakatlandı
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16 Kasım 2024 00:00
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, milli takımda sakatlık yaşadı.

Polonya Milli Takımı'nda Portekiz maçı öncesi ısınmada sakatlık yaşayan Sebastian Szymanski'nin yerine Mateusz Bogusz ilk 11'e alındı.

Szymanski'nin sakatlığının durumu, maçın ardından yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
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