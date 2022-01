Scuderia Ferrari'nin yeni ortağı CEVA!

Grand Prix etkinliklerinde Scuderia Ferrari yarış arabalarının ve ekipmanlarının tüm lojistik destek hizmetlerini sağlayacak olan CEVA Logistics, GT yarış serilerinde ve diğer Ferrari Challenge etkinliklerinde de bu hizmetleri sunacak.



Takım Ortaklığı anlaşması, yarış ve lojistik dünyasının liderlerini bir araya getiriyor



1950 yılından beri tüm Formula 1 Dünya Şampiyonalarına katılan ve 239 yarış ile 16 Dünya Constructors' Şampiyonası kazanmış olan Scuderia Ferrari takımı, en çok Grand Prix zaferi kazanan isim olarak rekoru elinde tutuyor. Dünyanın En Büyük 5 lojistik oyuncusundan biri olma planı çerçevesinde CEVA Logistics, global liderliğinin sınırlarını genişletmeye devam ediyor.



Formula 1 etkinlikleri, her yıl düzenli olarak yüz milyonlarca televizyon seyircisine ulaşıyor. Bununla birlikte NielsenSports'dan alınan verilerine göre, motor sporları serilerinin 10 kilit piyasası olan Brezilya, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Rusya, Güney Kore, İspanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde global yarış serilerine ilgigeçtiğimiz yıl yüzde 20 oranında (73 milyon) arttı ve bu sebeple, 2022 yılında global yarış serilerinin bir milyar meraklı seyirciye ulaşması bekleniyor.



Scuderia Ferrari'nin Takım Ortağı CEVA Logistics şirketinin logosu, hem yeni 2022 Scuderia Ferrari tek kişilik yarış arabasında hem de takım kamyonları, sürücü ve pit ekibi ekipman ve kıyafetlerinde yer alacak. Scuderia Ferrari'nin yeni 2022 F1 yarış arabasının 17 Şubat günü görücüye çıkması bekleniyor. Formula 1 serilerinden gelen marka görünürlüğünün yanı sıra CEVA Logistics markası, GT yarışları dahil olmak üzere diğer serilerde de yer alacak.



CEVA, Scuderia Ferrari için global lojistik kapasitesini seferber ediyor



Ferrari, dünyanın her yerindeki yarış pistlerine arabalarının ve ekipmanlarının karayolu ve denizyoluyla taşınması operasyonunda CEVA Logistics ve firmanın global ağıyla çalışmayı seçti. Resmi Lojistik Ortağı anlaşması, F1 ve GT yarış serilerini kapsıyor. Bununla birlikte CEVA, Scuderia Ferrari etkinlik noktalarına araba ve ekipman sevkiyatlarını desteklemekle kalmayıp Avrupa'da yedek parça sevkiyatlarını ve perakende malzemelerin global dağıtımını yönetecek. 18 Martta Bahreyn'de başlayıp 20 Kasımda Abu Dhabi'de sona erecek olan 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası 23 global etkinlikten oluşuyor.



Karbonsuzlaştırma yarışında iki şirket



CEVA Logistics ve ana şirketi CMA CGM Grup çevreyi koruma konusunda büyük bir kararlılıkla ilerliyor. CMA CGM Grubu, 2050 yılına kadar Net Sıfır Karbon değerini yakalamakta kararlı. Karbonsuzlaştırma hedefi doğrultusunda CEVA, müşterine denizyolu taşımacılığında biyoyakıt, LNG ve biyometan; havayolu taşımacılığında sürdürülebilir hava taşıtı yakıtları; karayolu taşımacılığında biyoyakıtlar ve hatta elektrikli araçlar alternatiflerini sunuyor. Bu girişimler, Formula 1'in sürdürülebilirlik hedefiyle paralel faaliyetler. 2014 yılından beri Formula 1 arabaları hibrit motorlarla çalışıyor. Bu yıldan başlayarakScuderia Ferrari'nin F1 motorları yüzde 10 etanol yakıt ile çalışacak. 2026 yılına kadar yarış arabalarınınbiyoyakıt kullanmaya başlaması ve 2030 yılına kadar Formula 1'in Net Sıfır Karbon hedefini yakalaması bekleniyor.



Konuyla ilgili yaptığı açıklamada CEVA Logistics CEO'su MathieuFriedberg: "Yeni teknolojilerin hayatımıza girmesiyle birlikte hem lojistik sektörü hem de Formula 1 yarışları hızlı bir değişim sürecinden geçiyor. 2022 yılındaki yeni yarış döneminde, lojistik ve yarış alanındaki bu gelişmeleri gözler önüne serebilmek için Scuderia Ferrari ile omuz omuza çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.Scuderia Ferrari ekibi, her yarış etabını çeviklik ve etkinlikle tamamlayarak ödül platformunda en üst basamakta yer almak istiyor. CEVA Logistics'in yarış etabı ise tüm dünya ve bizler, aynı çeviklik ve etkinlikle müşterilerimiz için her gün bu yarış etabında yolumuzu bulmaya çalışıyoruz" dedi.



Scuderia Ferrari Genel Müdürü ve Takım Başkanı MattiaBinotto ise konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Mükemmeliyet, kararlılık, inovasyon ve tutku gibi temel değerlerde ortak bir paydada buluştuğumuz CEVA Logistics gibi bir şirketin yeni Ekip Ortağı olarak Scuderia ailesine katılmış olmasından mutluluk duyuyoruz. Motor yarışları dünyasında, her alanda hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız verimlilik ve organizasyon bu sürecin anahtarları ve lojistik, hem yarış pistindeki hem de Maranello'daki günlük faaliyetlerimizde çok önemli bir rol üstleniyor. CEVA Logistics ile işbirliği yaptığımızda, sadece kendi alanında üstün seviyede hizmet veren bir şirketle çalışmakla kalmıyor aynı zamanda Ferrari ve Formula 1'in kilit hedeflerinden biri olan 2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefine giden yolda, bize bilinçli ve istikrarlı şekilde destek olacak bir şirkete güvenebiliyoruz".





