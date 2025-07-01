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Schröder, Kings ile anlaşarak 13. yılında 10. takımına gitti!

Tecrübeli oyun kurucu Dennis Schröder, serbest oyuncu olarak Sacramento Kings ile anlaşmaya vardı. Haber, The Athletic tarafından duyuruldu. Sözleşmenin finansal detayları henüz açıklanmadı.

calendar 01 Temmuz 2025 13:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Schröder, Kings ile anlaşarak 13. yılında 10. takımına gitti!
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Tecrübeli oyun kurucu Dennis Schröder, serbest oyuncu olarak Sacramento Kings ile anlaşmaya vardı. Haber, The Athletic tarafından duyuruldu. Sözleşmenin finansal detayları henüz açıklanmadı.

Kulüp kaynaklarına göre Kings, veteran guard rotasyonu için hem Schröder hem de Russell Westbrook ile ilgileniyordu ve hâlâ her iki oyuncuyu da kadroya katmayı hedefliyor.

31 yaşındaki Schröder, 2024-25 sezonunu üç farklı takımda geçirdi. Sezona Brooklyn Nets'te başlayan oyuncu, Aralık ayında Golden State Warriors'a takaslandı. Şubat ayındaki takas döneminin son günlerinde ise Detroit Pistons'a gönderildi.


Tüm bu değişikliklere rağmen Schroder, toplam 75 maçta (49'u ilk beş) 13.1 sayı, 5.4 asist ve 2.6 ribaunt ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Kings, Schröder ile birlikte oyuncunun 13. sezonunda 10. NBA takımı olacak. Almanya doğumlu oyuncu, kariyeri boyunca çıktığı 842 maçta (424'ü ilk beş) 13.9 sayı ortalaması tutturdu ve ikinci sezonundan itibaren her yıl çift haneli skor üretti.

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