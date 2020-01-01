Schröder: "CP3'den çok şey öğrendim!"

Los Angeles Lakers point guardı Dennis Schröder, Oklahoma City Thunder'dan eski takım arkadaşı Chris Paul'dan çok şey öğrendiğini söyledi.



Schröder, muhabirlere verdiği demeçte, şimdiki Phoenix Suns yıldızının "tüm zamanların en iyi beş point guardından biri" olduğunu ve kendisinden "çok şey öğrendiğini" açıkladı:



"Liderliğini, takım arkadaşlarıyla nasıl konuştuğunu ve her maçta ortaya ne koyduğunu gördüm. 35 yaşında ama vücuduna bakıyor. Harika bir adam ve tüm zamanların en iyi beş point guardından biri. Kesinlikle o noktada. Harika bir insan, ailesi çok iyi. Ondan çok şey öğrendim."



Schröder, birkaç hafta önce Thunder'dan ayrılmış ve Lakers'a katıldıktan sonra geçtiğimiz Çarşamba günü oynadığı hazırlık maçında Paul ile karşı karşıya gelmişti.



