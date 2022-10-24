Almanya 1. Bundesliga'nın 11. haftasında Hertha Berlin ile Schalke 04 karşı karşıya geldi. Berlin Olympiastadion'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Hertha Berlin 2-1'lik skorla kazandı.



Hertha Berlin'i öne geçiren golü 49. dakikada Lucas Tousart kaydetti. Schalke adına beraberlik golünü 85. dakikada Florent Mollet kaydetti. Son sözü 88. dakikada Wilfried Kanga söyledi ve Hertha kazandı.



Schalke'nin 15. dakikada Marius Bulter ile bulduğu gol VAR uyarısı üzerine iptal edildi.



5 maçlık galibiyet hasretini dindiren Hertha Berlin, 11 puana yükseldi. Mağlubiyet serisi 5 maça çıkan Schalke ise 6 puanda kaldı.



Hertha Berlin, gelecek hafta Werder Bremen'e konuk olacak. Schalke ise sahasında Freiburg'u ağırlayacak.







