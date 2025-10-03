03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
2-5
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
4-0
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-3
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-1
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
0-1
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
3-1
03 Ekim
Osasuna-Getafe
2-1
03 Ekim
Verona-Sassuolo
0-1
03 Ekim
Paris FC-Lorient
2-0
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
1-2

Sassuolo, Verona'yı tek golle geçti!

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Sassuolo, Hellas Verona'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

03 Ekim 2025 23:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sassuolo, Verona'yı tek golle geçti!
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Hellas Verona ile Sassuolo karşı karşıya geldi.

Stadio Marc'Antonio Bentegodi'de oynanan mücadeleyi Sassuolo 1-0 kazandı.

Sassuolo'nun galibiyet golü 71. dakikada kaçırdığı penaltıdan seken topu tamamlayan Andrea Pinamonti'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Sassuolo, ligdeki puanını 9'a yükseltirken Hellas Verona ise 3 puanda kaldı.

Sassuolo, ligin 7. haftasında Lecce deplasmanına gidecek. Hellas Verona ise Pisa'nın konuğu olacak.
 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
