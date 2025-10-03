Sassuolo, Verona'yı tek golle geçti!

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Hellas Verona ile Sassuolo karşı karşıya geldi.
Stadio Marc'Antonio Bentegodi'de oynanan mücadeleyi Sassuolo 1-0 kazandı.
Sassuolo'nun galibiyet golü 71. dakikada kaçırdığı penaltıdan seken topu tamamlayan Andrea Pinamonti'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Sassuolo, ligdeki puanını 9'a yükseltirken Hellas Verona ise 3 puanda kaldı.
Sassuolo, ligin 7. haftasında Lecce deplasmanına gidecek. Hellas Verona ise Pisa'nın konuğu olacak.
