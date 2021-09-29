Sarri: "Vedat Muriqi'den çok memnunum"

Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri, Vedat Muriqi'nin performansıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sarri: 'Vedat Muriqi'den çok memnunum'
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29 Eylül 2021 16:48
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriqi'den memnun olduğunu söyledi.

Kosovalı golcünün mücadelesi ile fark yarattığını kaydeden İtalyan hoca, "Muriqi bize yardımcı oluyor, her top için savaşıyor. Mesela Torino'da penaltı kazandı. İnanılmaz bir azimle ondan istediklerimi yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 6 maçta 69 dakika süre alan Muriqi, gol atamazken 1 asist yaptı.


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