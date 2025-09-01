Santarelli: 'Hiç kolay değildi, başardık'

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmelerinin önemli olduğunu belirtti.Santarelli, karşılaşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir maçı kazandıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.Slovenya karşısında iyi mücadele ettiklerini aktaran Santarelli,diye konuştu.Organizasyonun çeyrek finalinde ABD ile karşılaşacaklarını hatırlatan Santarelli,ifadelerini kullandı.Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise Slovenya'nın ilk defa Dünya Şampiyonası'nda mücadele ettiğini anımsatarak,diye konuştu.Takım kaptanı Eda Erdem Dündar da Slovenya maçını kazandıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:Milli libero Gizem Örge, Slovenya'nın iyi defans yaptığını vurgulayarak,değerlendirmesinde bulundu.