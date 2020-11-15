San Marino'da tarihi gözyaşı: 'Kendimi tutamadım'

UEFA Uluslar D Ligi Grup 2'de San Marino, Cebelitarık ile 0-0 berabere kaldı ve tarihinde ilk kez üst üste 2 maçı yenilgi almadan tamamladı.



Küçük bir ülke olan San Marino'nun kadrosunda diş hekimi, muhasebeci, bankacı, olmak üzere birçok meslek grubundan isim yer alıyor. Tarihindeki 150 maçında 147 mağlubiyet alan San Marino, kalesinde 669 gol gördü. San Marino, arka arkaya oynadığı iki maçta Liechtenstein ve Cebelitarık ile golsüz berabere kalarak tarihi bir sonucun altına imza attı.



San Marino stoperi Dante Rossi, Cebelitarık karşılaşması sonrası sevinçten gözyaşlarını tutamadı. Rossi yaptığı açıklamada, "Kendime söz vermiştim, ağlamayacaktım ama gözyaşlarımı tutamadım. Güzel ülkeme armağan olsun" ifadelerini kullandı.



