Samsunspor Mor Forma Projesi ile uluslararası 2. ödülü aldı

Samsunspor, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği 'Mor Forma Projesi' ile uluslararası alanda 2 ödül kazandı.

calendar 12 Kasım 2025 17:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, kadınlara yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirdiği Mor Forma Projesi ile uluslararası ikinci ödülü de aldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsunspor, futbol endüstrisinin en prestijli organizasyonlarından Football Business Inside (FBIN) tarafından düzenlenen FBIN Management Excellence Awards 2025'te, "Impact Beyond Business (İş Ötesinde Etki)" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ödül töreni, 11 Kasım'da Avusturya'nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena'da FBIN Management Excellence Summit 2025 kapsamında gerçekleştirildi. Kulüp adına ödülü, Samsunspor Pazarlama Departmanı Başkanı Zeycan Yıldırım aldı.


Mor Forma Projesi, daha önce de Londra'daki Arsenal FC ev sahipliğinde Premier Lig sponsorluğunda düzenlenen Football Black List Awards'ta kadına yönelik erkek şiddetine karşı farkındalık yaratmadaki etkisiyle ödüllendirilmişti.

 

