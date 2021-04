Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: 'Rakiplerimize teşvik primi gidiyor'

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig yolunda oynadıkları bazı maçlardan önce rakiplerine teşvik primi gönderildiğini açıkladı.



"RAKİPLERE TEŞVİK PRİMİ GİDİYOR"



Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin YouTube kanalı SBB TV'de yaptığı açıklamada "Teşvik primlerini biliyoruz ama ispat edemem. Yarın mahkemeye çağırsalar, ispatlayamam. Çünkü rüşvetin belgesi olmaz. Biz duyuyoruz. Tuzlaspor normalde 7,000 TL prim verir. Bugüne kadar 7,001 TL olmamıştır. Bizim maçtan önce 25,00 TL beraberlik veya galibiyet primi açıkladılar. Ondan sonraki maçta Balıkesirspor'a 30,000 TL prim, alacağı puan ya da puanlar için. Futbolcuların kulağına, bizim kulağımıza geliyor. Menemenspor'a da 30,000 TL." dedi.



"MENEMENSPOR BAŞKANI UTANMADAN..."



Açıklamalarına devam eden Yüksel Yıldırım "Menemenspor Başkanı Kazım Hürol Taklak, bizim maçtan sonra utanmadan TFF'ye yazı yazıyor. "Başkanım bu maçın hakemini 1. dakikadan itibaren izle" diye. Samsunspor'a maçı veriyormuş gibi bir hava oluşmuş. Bizim lehimize ne verdi? Neyi konuşuyor bu adam? Sen terbiyesiz adam, Samsun'da oyuncun altı pasın içinde topu elle aldı, bariz penaltıyı hakem vermedi. O maçta berabere kaldık, ağzından neden bir laf çıkmadı? O zaman neden TFF'ye yazmadın? Adam 2-2 bizle berabere kalmış, demek büyük teşvik primi kaçırdı diye düşünüyor. Bilemiyorum siz yorumlayın." diye konuştu.



"TEŞVİĞİ KİM VERİYOR, BİLİYORSUNUZ"



Yüksel Yıldırım ayrıca "Samsunspor'un işi çok zor. Hem stres altındayız, hem de her maçımıza teşvik primi gönderiliyor. Kimin tarafından gönderildiğini siz tahmin edersiniz. Ben yorum yapmıyorum. Çünkü bu başka yerlere gider. Zoru başarmak zorundayız. Menemenspor'da zoru başarsaydık, teknemiz sallanmadan limana geliyorduk." ifadelerini kullandı.



"HER MAÇIMIZA TEŞVİK PRİMİ GİDECEK"



Öte yandan Yüksel Yıldırım "Bizim her maçımıza teşvik primi gidecek, buna eminim. Birileri bir şeyler gönderip önümüzü kesmeye çalışacak. Kapasitemizi %200'e çıkarmamız lazım. Futbolcu kardeşlerimize sesleniyorum, şampiyon olmak için bunu yapmalıyız. Bilmiyorum, belki bu hafta ikinci olabiliriz. Bu hafta sıralamada üste çıkacağımızı hissediyorum" açıklamasını yaptı.



"ERTUĞRUL SAĞLAM'DAN PARA ALDIM"



Bazı oyuncuların kadro dışı kalması ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın açıklamaları hakkında da konuşan Yüksel Yıldırım "Bu takıma birilerinin müdahale etmesi gerekiyordu. Hocamızın müdahale yapmasını bekledim ama yapmadı. Ben yapmak zorunda kaldım. Hocanın bu saatten sonra bana karşı gelme yetkisi yok. Benimle kavga etme yetkisi de yok. Ertuğrul Sağlam'dan borç para aldım. Sırf test etmek için Ertuğrul Sağlam'dan borç para aldım. Ertuğrul Sağlam'a 300 Bin TL borcum var. İstanbulspor maçının priminin yarısını ben verdim, yarısını Ertuğrul Sağlam verdi." dedi.



"SAĞLAM NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPTI, BİLMİYORUM"



Yüksel Yıldırım ayrıca "Oyuncuları, sportif başarısızlık ve disiplinsiz tavırlar nedeniyle kadro dışı bıraktık. Oyuncuları para yüzünden kadro dışı bırakmadık. Ertuğrul Sağlam ortada hiç bir şey yokken para mevzunu açtı. Niye böyle bir şey yaptı bilemiyorum." dedi.