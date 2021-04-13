Şampiyonluk serisinde Ziraat Bankkart, Fenerbahçe'yi mağlup etti

Ziraat Bankkart, şampiyonu belirleyecek seride Fenerbahçe'yi yenerek seride 1-0 öne geçti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şampiyonluk serisinde Ziraat Bankkart, Fenerbahçe'yi mağlup etti
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13 Nisan 2021 00:32
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin ilk maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 15 Nisan Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

Salon: TVF Ankara

Hakemler: Yavuz Akdemir, Bilal Çağlar

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Maarten, Emin Gök, Wouter, Atanasov (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Nicholas, Saxton, Metin Toy, Salvador, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Caner Peksen, Kelvin, Hasan Sıkar)

Setler: 19-25, 25-19, 25-21, 25-19

Süre: 123 dakika (28, 31, 30, 34)



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