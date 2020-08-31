Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu.
İşte 15-16 Eylül'de tek maç olarak oynanacak karşılaşmalar...
PAOK - Benfica
Dinamo Kiev - AZ Alkmaar
Gent - Rapid Wien
Qarabağ - Molde
Omonia - Kızılyıldız
Midtjylland - Young Boys
Ferencvaros - Dinamo Zagreb
Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest
İşte 15-16 Eylül'de tek maç olarak oynanacak karşılaşmalar...
PAOK - Benfica
Dinamo Kiev - AZ Alkmaar
Gent - Rapid Wien
Qarabağ - Molde
Omonia - Kızılyıldız
Midtjylland - Young Boys
Ferencvaros - Dinamo Zagreb
Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest