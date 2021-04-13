Şampiyonlar Ligi final 8 Rusya'da

FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final mücadelesi Rusya'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi final 8 Rusya'da
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13 Nisan 2021 18:33
Türk ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın da yer aldığı Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final mücadelesi, Rusya'nın Novgorod kentinde oynanacak.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Rusya'dan Nizhny Novgorod takımının ev sahipliğinde 5-9 Mayıs'taki 8'li finalde, ev sahibi ekibin yanı sıra Pınar Karşıyaka, İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon, İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife ile Casademont Zaragoza, Çekya'dan ERA Nymburk ve Fransa'dan SIG Strasbourg mücadele edecek.

Çeyrek final eşleşmelerinin 16 Nisan Cuma günü belli olacağı Nagorny Spor Salonu'nda oynanacak 8'li finalde, çeyrek final müsabakaları 5-6 Mayıs'ta, yarı finaller 7 Mayıs'ta, final ve üçüncülük mücadelesi ise 9 Mayıs'ta yapılacak.



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