Samatta ve Frey, F.Bahçe'ye rakip olacak

Fenerbahçe'nin eski oyuncuları Mbwana Samatta ve Michael Frey, Fenerbahçe'ye rakip olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Samatta ve Frey, F.Bahçe'ye rakip olacak
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20 Ekim 2021 11:22
Fenerbahçe ile Royal Antwerb UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3.haftasında karşı karşıya gelecek. 

Belçika ekibinin kadrosunda yer alan tanıdık isimler dikkati çekiyor. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Mbwana Ally Samatta ile bonservisiyle transfer edilen Michael Frey, şans bulmaları halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.

Bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 12 kez fileleri havalandıran İsviçreli futbolcu Frey, Royal Antwerp'in en golcü oyuncusu olarak dikkati çekiyor. Danimarkalı Brian Priske'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Royal Antwerp'in en büyük kozu ise bir dönem Inter ve Roma'da forma giyen Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan olacak.

Öte yandan iki takım, UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacak. Royal Antwerp, Avrupa kupalarında ilk kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda bir beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, ilk galibiyetini Antwerb karşısında almayı hedefliyor. 


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