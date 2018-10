Samandıra'ya giden Rüştü Reçber'den Fenerbahçe izlenimleri

1 / 91 Sivasspor 0-0 Fenerbahçe

Hürriyet Gazetesi yazalarından Rüştü Reçber, "Olmayınca olmuyor, şans da yok" başlıklı yazısında Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı yorumladı ve Samandıra ziyaretindeki izlenimleri paylaştı.Rüştü Reçber, "Şu anki durum itibariyle Fenerbahçe'deki sıkıntılı süreci aşmanın en önemli yolu sahadaki neticelerden geçiyor. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu inanılmaz bir gayretle kulübün geleceğini inşa etmeye çalışırken gelecek galibiyetler, kuşkusuz ki en çok kendilerini mutlu edecektir." dedi.İşte o sözler..Geçmiş haftaları masaya yatırdığımda, şu an bulundukları noktayı hak etmeyen bir futbol sergilediklerini görüyoruz. Futbolda 'keşke'lere yer yoktur ama kötü oynayarak bu duruma gelinseydi, herkesin bakış açısı daha değişik olurdu ama gerçekçi bakıldığında; sonuç olarak iyi neticelenmeyen maçlar oynadılar. Hal böyle olursa her maça çıkarken stresi ve baskıyı fazla hissetmeye başlarsın. Aslında Fenerbahçe'ye lazım olan şey 2-3 maçlık bir galibiyet serisi. Tarihin en kötü başlangıcını yapsanız da, büyük kulüplerin en büyük özelliği ayağa kalkmayı bilmektir. Bu, böyle kulüplerin doğasında vardır. Sadece onu ateşleyebilmek önemlidir. Dün, biraz şanssızlık biraz beceriksizlik galibiyet hasretinin sürmesine yol açtı. Milli maç arasında Samandıra'ya Cocu'yu ziyarete gittiğimde takımla beraber yemek yedim. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Fenerbahçeli futbolcuların gözlerinde mahcubiyetin yanı sıra hırs da vardı. Ve edindiğim izlenim pes etmeye hiç niyetlerinin olmadığı idi.Samandıra ziyaretimdeki bir başka gözlemim teknik direktör Phillip Cocu ile ilgiliydi. Cocu bu kısa süreçte bazı tecrübeler edinmiş. Artık her şeye daha hakim. Dünkü maçta kaleci Harun geçmiş maçlardaki kadar yere yatmadı. Bu Fenerbahçe için iyi bir görüntüydü. Defansif açıdan gelişim içinde olduklarını gösterdiler.4-4-2 oynamak zordur. Arada geçişleri yapacak oyuncu olmadığı için takımın birlikte oynaması lazım. Bunu aksatırsanız asıl sorunlar o zaman başlar. Fenerbahçe ikinci yarıda belki de hücum anlamında en iyi futbolunu oynadı. Büyük takımsanız yakaladığınızı atacaksınız ki, rakibin de direncini ve isteğini kırabilesiniz. Fenerbahçe dün Sivas'ta ikinci yarıda birçok pozisyona girdi ama golü bulamadı. Mehmet Ekici oyuna girince etkisini gösterdi ancak sakatlanıp çıkması hem kendi hem takımı adına büyük şanssızlık oldu.Dün F.Bahçe'nin 2 eksiği vardı:1-) Gol atmayı beceremediler.2-) Orta sahada bir büyük takıma yakışmayacak kadar çok boşluk verdiler. Sivas daha dikkatli hücum yapsaydı F.Bahçe yine sahadan boynu bükük ayrılabilirdi. Gerçi rakibin etkili olduğu anlar yaşandı ama formu yükselen Harun, gole izin vermedi.