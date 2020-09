Salgın döneminde oklar ilk kez Türkiye'de atılacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki ilk uluslararası okçuluk yarışması Türkiye'de yapılacak.



Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen uluslararası okçuluk yarışmalarına yeniden başlanacak.



Dünya okçuluğunda salgın sürecindeki ilk organizasyon, 2-4 Ekim tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.



Türkiye, Kovid-19 sürecinde ilk uluslararası okçuluk yarışmasını organize eden ülke olarak tarihteki yerini alacak.



"Uluslararası Antalya Challenge Yarışması" adıyla düzenlenecek şampiyona aynı zamanda dünya sıralamasına da puan verecek.



Başkan Abdullah Topaloğlu: "Okçuluğa dönüş yarışması olacak"



Şampiyonaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Antalya'nın okçulukta önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacağını söyledi.



Topaloğlu, organizasyonun "okçuluğa dönüş" yarışması olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Uluslararası Antalya Challenge Yarışması, 2-4 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Pandemi dönemindeki ilk uluslararası okçuluk yarışması olacak. Organizasyona şu anda 17 ülkeden 109 sporcu katılıyor. Yarışma saatine kadar yeni kayıtlar olabilir. Hem makaralı hem de klasik yay kategorilerinde yarışmalar yapılacak. Bizden de toplam 16 sporcu yarışacak. Makaralı ve klasik yayda 8'er sporcumuz mücadele edecek."



Topaloğlu, yarışmanın dünya sıralamasına da puan vereceğine işaret ederek, "Önemli bir yarışma. Amacımız; Türkiye'nin Kovid-19 açısından güvenli bir ülke olduğunu dünyaya anlatmak. Her sporcuya ait bir hedef olacak. Dünya Sağlık Örgütünün, bakanlığımızın, federasyonumuzun Kovid-19 protokollerine uygun bir yarışma olacak. Bu nedenle güvenlik açısından hiçbir endişemiz yok, her türlü tedbiri alıyoruz. Bunu da diğer ülkelere bildiriyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Antalya'da bu ay Açık Hava Federasyon Kupası'nı düzenlediklerini hatırlatan Topaloğlu, "Bu, haftaya gerçekleştireceğimiz organizasyonun provasıydı. O da gayet güzel bir yarışma oldu. Hiçbir sıkıntı olmadı. Her türlü tedbir alınarak yapıldı." diye konuştu.



Teknik direktör Göktuğ Ergin: "Önem verdiğimiz bir yarışma"



Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Antalya'daki şampiyonanın aynı zamanda salgın sürecinde dünya sıralamasına puan veren ilk organizasyon olacağına dikkati çekti.



Yarışmanın dünya sıralamasına puan vermesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Ergin, "Çünkü sporcularımız dünya sıralamasında şu anda bütün kategorilerde üst sıralarda yer alıyor. Hem bu yerlerimizi koruma hem de başka sporcularımızın yukarıda yer almasını sağlayacak puanları kazanma şansımız var. Dolayısıyla organizasyonu önemli görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Ergin, Tokyo Olimpiyatları'nın salgın nedeniyle 2021'e ertelendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"2019 Ekim'den bu yana olimpiyatlar için yaptığımız çok ciddi bir hazırlık vardı. Bir yandan da Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorduk. Bu hazırlıklarımızı test ederek, önümüzdeki yıl düzenlenmesi beklenen olimpiyatlara yönelik hazırlık sürecimizi daha doğru planlama şansımız olacak. Hem antrenman hem de elde edebileceğimiz sonuçlar anlamında bizim için çok değerli bir yarışma olacak. Bu yüzden önem verdiğimiz bir yarışma. Hem pandemi dönemindeki ilk uluslararası yarışma hem de bu süreçte dünya sıralamasına puan veren ilk organizasyon olacak. Hazırlıklarımızı Antalya'da sürdürüyoruz."