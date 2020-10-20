Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı. İşte koronavirüste hasta, vefat ve iyileşme sayıları...

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?
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20 Ekim 2020 20:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocakoronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1894 olduğunu belirtirken, toplam 351413 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 306939 olarak paylaşıldı.

Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545'e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin." ifadelerini kullandı.



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