Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 7381 olduğunu belirtirken, bugün 161 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 381569 olarak paylaşıldı.
Son 2 gündür pandemi sürecinin en yüksek hasta sayılarının yaşandığı günlük tabloda, 7381 ile birlikte bir kez daha rekor hasta sayısı ortaya çıktı.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543'e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun." açıklamasını yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 7381 olduğunu belirtirken, bugün 161 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 381569 olarak paylaşıldı.
Son 2 gündür pandemi sürecinin en yüksek hasta sayılarının yaşandığı günlük tabloda, 7381 ile birlikte bir kez daha rekor hasta sayısı ortaya çıktı.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543'e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun." açıklamasını yaptı.