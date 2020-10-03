Sadio Mane'nin testi pozitif çıktı

Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Sadio Mane'nin testi pozitif çıktı
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03 Ekim 2020 02:58
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Senegalli futbolcu Sadio Mane, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Senegalli yıldız futbolcunun koronavirüse yakalandığı ve kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Açıklamada, Mane'de yeni tip koronavirüsün hafif belirtilerinin olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği vurgulandı.

Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara da hafta içi Kovid-19'a yakalanmış ve karantina altına alınmıştı.



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