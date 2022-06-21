Sadio Mane imza için gitti!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da oynayan Sadio Mane, Bayern Münih'e transfer olmak üzere. Yıldız oyuncu, sağlık kontrolü için Almanya'ya gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sadio Mane imza için gitti!
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21 Haziran 2022 14:45
Almanya Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Premier Lig'de Liverpool forması giyen Sadio Mane transferini açıklamaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncu, Bavyera ekibi için sağlık kontrolünden geçmek üzere gittiği Münih'e vardı.

MANE İLE 3 YILLIK İMZA ATILACAK

Sadio Mane'nin sağlık kontrolünün ardından 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. 6 yıllık Liverpool macerasının ardından Anfield'dan ayrılan Sadio Mane, Merseyside ekibinde 269 maçta 120 gol kaydetti.

ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Mane, 2016 yılında katıldığı Liverpool'da Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Senegalli futbolcu kariyerine artık üstün Alman teknolojisi Bayern Münih'te devam edecek.

BAYERN MÜNİH MANE İÇİN KAÇ PARA ÖDEYECEK?

Bayern Münih'in transfer için bonuslarla birlikte toplam 41 milyon Euro'yu kasasından çıkardığı da iddia ediliyor. Liverpool ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Mane, geçtiğimiz sezon 51 maçta forma giyerken, 23 kez ağları havalandırdı ve 5 kez de asist yaptı.

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