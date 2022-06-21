Almanya Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Premier Lig'de Liverpool forması giyen Sadio Mane transferini açıklamaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncu, Bavyera ekibi için sağlık kontrolünden geçmek üzere gittiği Münih'e vardı.



MANE İLE 3 YILLIK İMZA ATILACAK



Sadio Mane'nin sağlık kontrolünün ardından 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. 6 yıllık Liverpool macerasının ardından Anfield'dan ayrılan Sadio Mane, Merseyside ekibinde 269 maçta 120 gol kaydetti.



ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI



Mane, 2016 yılında katıldığı Liverpool'da Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Senegalli futbolcu kariyerine artık üstün Alman teknolojisi Bayern Münih'te devam edecek.



BAYERN MÜNİH MANE İÇİN KAÇ PARA ÖDEYECEK?



Bayern Münih'in transfer için bonuslarla birlikte toplam 41 milyon Euro'yu kasasından çıkardığı da iddia ediliyor. Liverpool ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Mane, geçtiğimiz sezon 51 maçta forma giyerken, 23 kez ağları havalandırdı ve 5 kez de asist yaptı.





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