Sa Pinto: 'Oyuncularım kahraman gibiydi'

Süper Lig'in 42. ve son haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Gaziantep'te teknik direktör Ricardo Sa Pinto, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Oyuncularının yürekleriyle oynadığını dile getiren Pinto, kazanmayı çok istediklerini belirtti.



İyi bir takıma karşı akıllı oynadıklarını vurgulayan Pinto, "Bu maçı kazanmayı hak etmiştik. Bugünkü bu galibiyeti oyuncularıma armağan ediyorum çünkü kahraman gibi oynadılar." şeklinde konuştu.



