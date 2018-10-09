Ryan Donk, opsiyon için geri sayıyor

Fatih Terim'in nereye koysa görevini layıkıyla yerine getiren ve Antalyaspor maçında attığı golle yıldızını parlatan Ryan Donk bir yıl daha Galatasaray forması giymeye devam edecek gibi görünüyor.Sezon başında sözleşmesi 1 milyon 895 bin euro sabit ücret karşılığı 1+1 yıl uzatılan Donk'un kontratında yer alan 'TFF Süper Lig ve UEFA'da 21 maç oynarsa 200 bin euro prim alır+sözleşme bir sezon kendiliğinden uzar' maddesi yer alıyor.Ryan Donk'un sözleşmesinde yer alan bu maddenin devreye girmesi için de 14 maçı kaldı.32 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi (UEFA ve lig) maçta 557 dakika süre aldı.