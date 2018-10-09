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Ryan Donk, opsiyon için geri sayıyor

Galatasaray'da bu sezon 7 resmi maça çıkan Donk'un sözleşmesindeki opsiyon maddesi, sezonun kalan kısmında 14 maç daha forma giyerse aktif olacak.

Ryan Donk, opsiyon için geri sayıyor
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09 Ekim 2018 12:32
Fatih Terim'in nereye koysa görevini layıkıyla yerine getiren ve Antalyaspor maçında attığı golle yıldızını parlatan Ryan Donk bir yıl daha Galatasaray forması giymeye devam edecek gibi görünüyor.

Sezon başında sözleşmesi 1 milyon 895 bin euro sabit ücret karşılığı 1+1 yıl uzatılan Donk'un kontratında yer alan 'TFF Süper Lig ve UEFA'da 21 maç oynarsa 200 bin euro prim alır+sözleşme bir sezon kendiliğinden uzar' maddesi yer alıyor.

Ryan Donk'un sözleşmesinde yer alan bu maddenin devreye girmesi için de 14 maçı kaldı.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi (UEFA ve lig) maçta 557 dakika süre aldı.

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