Ryan Babel'den zemin itirafı!

'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında'i 1-0 yendiği maçta tek golü atan oyuncu olan, maçın ardından stattaki zeminin çimlerini eleştirdi.Daha farklı kazanabilecekleri bir maç olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, ''Önemli bir galibiyet aldık. Önümüzdeki haftaya 1-0'lık galibiyeti taşıyacağız. Maç gayet iyiydi. Bir gol attık, bir tane daha atabilirdik. 1-0 kötü bir skor değildi. Önümüzdeki hafta işi bitirmeye çalışacağız.'' dedi.Çimlerdeki sorunun futbol kalitelerini etkilediğini belirten Babel, ''Saha daha iyi olsa, biz de büyük ihtimalle daha iyi oynardık. Ama işler böyle gelişti. Bizim de böyle idare etmemiz lazım. Tabii ki bizi zorlayan anlar oldu ama yapacak bir şey yok.'' şeklinde konuştu.