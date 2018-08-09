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Ryan Babel'den zemin itirafı!

Beşiktaş'ın LASK Linz'i 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü atan Ryan Babel, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Ryan Babel'den zemin itirafı!
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09 Ağustos 2018 23:36
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında LASK Linz'i 1-0 yendiği maçta tek golü atan oyuncu olan Ryan Babel, maçın ardından stattaki zeminin çimlerini eleştirdi.

''BİR ATTIK, BİR TANE DAHA ATABİLİRDİK''

Daha farklı kazanabilecekleri bir maç olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, ''Önemli bir galibiyet aldık. Önümüzdeki haftaya 1-0'lık galibiyeti taşıyacağız. Maç gayet iyiydi. Bir gol attık, bir tane daha atabilirdik. 1-0 kötü bir skor değildi. Önümüzdeki hafta işi bitirmeye çalışacağız.'' dedi.

''SAHA DAHA İYİ OLSA...''

Çimlerdeki sorunun futbol kalitelerini etkilediğini belirten Babel, ''Saha daha iyi olsa, biz de büyük ihtimalle daha iyi oynardık. Ama işler böyle gelişti. Bizim de böyle idare etmemiz lazım. Tabii ki bizi zorlayan anlar oldu ama yapacak bir şey yok.'' şeklinde konuştu.

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