Ryan Babel'den derbi paylaşımı; 'Savaş olacak'

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş'ın konuğu Fenerbahçe olacak.
Oynanacak derbi karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ın başarılı kanat oyuncusu Ryan Babel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Hollandalı futbolcu daha önce Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak altına, "Yarın savaş olacak" notunu düştü.
BABEL İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ
Ryan Babel kısa süre sonrasında 'Savaş olacak' ifadesini sildi
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Oynanacak derbi karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ın başarılı kanat oyuncusu Ryan Babel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Hollandalı futbolcu daha önce Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak altına, "Yarın savaş olacak" notunu düştü.
BABEL İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ
Ryan Babel kısa süre sonrasında 'Savaş olacak' ifadesini sildi
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın