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Ryan Babel'den derbi paylaşımı; "Savaş olacak"

Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Ryan Babel, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Ryan Babel'den derbi paylaşımı; 'Savaş olacak'
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24 Şubat 2018 23:45
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş'ın konuğu Fenerbahçe olacak. 

Oynanacak derbi karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ın başarılı kanat oyuncusu Ryan Babel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hollandalı futbolcu daha önce Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak altına, "Yarın savaş olacak" notunu düştü. 



BABEL İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ryan Babel kısa süre sonrasında 'Savaş olacak' ifadesini sildi


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