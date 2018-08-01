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Rummenigge açıkladı! Boateng, Pavard...

Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, Jerome Boateng'in ayrılması durumunda Stuttgart'tan Benjamin Pavard'ı alacaklarına dair çıkan haberleri yalanladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Rummenigge açıkladı! Boateng, Pavard...
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01 Ağustos 2018 18:00
Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, Benjamin Pavard transferiyle ilgili çıkan haberlere noktayı koydu.

Bild'e konuşan 'Kale' Rummenigge, "Boateng ayrılırsa Pavard'ı alacağımızı söyleyen haberler doğru değil. Hummels, Süle ve Martinez'e sahibiz. Ayrıca, stoper oynayabilecek Alaba, Lukas Mai ve Chris Richards gibi oyuncularımız var. Yani bu bölgede hem sayı hem de kalite olarak yeterli bir kadromuz var." ifadelerini kullandı.

Rummenigge, Jerome Boateng'in PSG'ye transferiyle ilgili çıkan haberlere ise, "Ciddi bir teklifle gelirlerse otururuz masaya, görüşürüz." açıklamasını yaptı.

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