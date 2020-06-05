Ronaldo'dan 4 saatlik ekstra antrenman

Sporting Lisbon altyapısında oynarken geceleri McDonalds'ın kapısına giderek "Hamburger arttı mı?" diye sorduğunu açıklayan Cristiano Ronaldo, 24 yıl aradan sonra futbol tarihinin ilk milyarder futbolcusu oldu



Çok çalışmaktan başka bir şey değil💯 pic.twitter.com/RPaVo3JwAU



— Sporx (@sporx) June 5, 2020

Cristiano Ronaldo yine farkını ortaya koydu… Juventus'un Portekizli yıldızı takımının dünkü idmanına takım arkadaşlarından tam 4 saat önce geldi.Ronaldo, takım antrenmanı öncesi bireysel çalışma gerçekleştirdi. 35 yaşındaki oyuncunun bu hareketi büyük ses getirdi.Sosyal medyada Ronaldo için, "Gerçek bir profesyonel, 35 değil sanki 20 yaşında", "Hiçbir başarının tesadüf olmadığını bizlere gösteriyor" şeklinde övgü dolu yorumlar yapıldı.