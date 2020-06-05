Ronaldo'dan 4 saatlik ekstra antrenman

Juventus'un Portekizli yıldızı takımının dünkü idmanına takım arkadaşlarından tam 4 saat önce geldi.

Ronaldo'dan 4 saatlik ekstra antrenman
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05 Haziran 2020 10:16
Cristiano Ronaldo yine farkını ortaya koydu… Juventus'un Portekizli yıldızı takımının dünkü idmanına takım arkadaşlarından tam 4 saat önce geldi.

Ronaldo, takım antrenmanı öncesi bireysel çalışma gerçekleştirdi. 35 yaşındaki oyuncunun bu hareketi büyük ses getirdi.

Sosyal medyada Ronaldo için, "Gerçek bir profesyonel, 35 değil sanki 20 yaşında", "Hiçbir başarının tesadüf olmadığını bizlere gösteriyor" şeklinde övgü dolu yorumlar yapıldı.

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