Romal Palmer, Göztepe'den ayrıldı

Göztepe, Romal Palmer'ı İrlanda ekibi St Patrick's Athletic'e kiraladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Romal Palmer, Göztepe'den ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2024 23:36
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, futbolcusu Romal Palmer'ı 2024 yılı sonuna kadar İrlanda temsilcisi St Patrick's Athletic'e kiraladığını bildirdi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Romal Palmer 31 Aralık 2024 tarihine kadar St Patrick's Athletic FC'ye kiralanmıştır. Başarılar Palmer." ifadelerine yer verildi.

2022-2023 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Palmer, 33 lig ve 1 kupa maçında 3 gole imza attı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
EN ÇOK YORUMLANANLAR

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery