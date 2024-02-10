Romal Palmer, Göztepe'den ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, futbolcusu Romal Palmer'ı 2024 yılı sonuna kadar İrlanda temsilcisi St Patrick's Athletic'e kiraladığını bildirdi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Romal Palmer 31 Aralık 2024 tarihine kadar St Patrick's Athletic FC'ye kiralanmıştır. Başarılar Palmer." ifadelerine yer verildi.
2022-2023 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Palmer, 33 lig ve 1 kupa maçında 3 gole imza attı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Romal Palmer 31 Aralık 2024 tarihine kadar St Patrick's Athletic FC'ye kiralanmıştır. Başarılar Palmer." ifadelerine yer verildi.
2022-2023 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Palmer, 33 lig ve 1 kupa maçında 3 gole imza attı.