Romain Saiss'te Beşiktaş'ın rakibi çok

Wolverhampton ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılmaya karar veren Faslı stoper Romain Saiss ile ilgilenen Beşiktaş'ın bu transferde tam 7 rakibi bulunuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Romain Saiss'te Beşiktaş'ın rakibi çok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mayıs 2022 11:54
Beşiktaş'ın stoper bölgesi için adaylarından biri olan Romain Saiss konusunda rekabet kızışıyor. Kara Kartal'ın stoper adaylarından biri olan Saiss için 7 kulübün devrede olduğu ifade edildi.

32 yaşındaki Faslı futbolcu için Beşiktaş dışında tam 7 rakibin daha olması bu transferi zora sokuyor. Wolves'ın sözleşme uzatma teklifine olumsuz yaklaşan Saiss'e Beşiktaş'ın yanı sıra Real Betis, Villarreal, Wolfsburg, Marsilya, Lyon, Rennes ve Strasbourg gibi kulüplerden teklifler geldi. Fas Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Saiss'in Fransa'ya dönmek gibi bir isteğinin de bulunduğu aktarılırken, Saiss'in yeni adresinin hangi kulüp olacağı belirsizliğini koruyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ