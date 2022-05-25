Romain Saiss'te Beşiktaş'ın rakibi çok

Beşiktaş'ın stoper bölgesi için adaylarından biri olankonusunda rekabet kızışıyor. Kara Kartal'ın stoper adaylarından biri olan Saiss için 7 kulübün devrede olduğu ifade edildi.32 yaşındaki Faslı futbolcu için Beşiktaş dışında tam 7 rakibin daha olması bu transferi zora sokuyor. Wolves'ın sözleşme uzatma teklifine olumsuz yaklaşan Saiss'e Beşiktaş'ın yanı sıravegibi kulüplerden teklifler geldi. Fas Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Saiss'in Fransa'ya dönmek gibi bir isteğinin de bulunduğu aktarılırken, Saiss'in yeni adresinin hangi kulüp olacağı belirsizliğini koruyor.