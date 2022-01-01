Rodri: 'Arsenal saygıyı hak ediyor'

Manchester City'nin 2-1 kazandığı Arsenal maçında takımının galibiyet golünü atan Rodri, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"ARSENAL SAYGIYI HAK EDİYOR"



Rodri, "Senede 2-3 maçımız bu şekilde oluyor. Arsenal neden bu konumda olduğunu gösterdi. Arteta ile birlikte gösterdikleri gelişim saygıyı hak ediyor" ifadelerini kullandı.



"BİZDEN DAHA FAZLA DİNLENDİLER"



Arsenal'in kendilerine göre daha fazla dinlenme süresine sahip olduğunu belirten İspanyol oyuncu, "Arsenal'in hazırlanmak için 6 günü vardı. Biz ise bu hafta 3 maç oynadık" dedi.



25 yaşındaki futbolcu, "Bazen fiziksel kondisyonunuz yeterli olmayabiliyor. İlk yarıda sorunlar yaşadık ancak ikinci yarıda oyunu kontrol altına almaya başardık" şeklinde konuştu.



"MAÇ TAKVİMİ ÇILGINCA"



Maç takviminin yoğunluğuna değinen Rodri, "İnsanlar, her zaman yüksek seviyede oynamamızı bekliyorlar ancak bu bazen mümkün olmayabiliyor. Ben COVID-19'dan döndüm ve maçta son 20 dakikada çok yoruldum. Joao Cancelo tüm maçlarda oynadı. Maç takvimi yılın bu dönemlerinde biraz çılgınca" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.





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