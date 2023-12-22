New York Knicks pivotu Mitchell Robinson, sezonu kapatmasına sebep olan sakatlığından dolayı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.



Robinson'ın sol ayak bileğinden geçirmesi gereken ameliyat nedeniyle 2023-24 sezonunun geri kalanında parkelerden uzak kalacağı duyurulmuştu.



Robinson bu duruma yönelik hayal kırıklığını, Snapchat hesabından şu ifadelerle dile getirdi:



"Anlamıyorum. Vücudum söz konusu olduğunda benden istenen her şeyi yapıyorum ve böyle şeyler olmaya devam ediyor. Yeni yıl, yeni hayal kırıklığı..."



Kariyeri boyunca çeşitli sakatlıklarla boğuşan ve geçtiğimiz sezon sadece 59 maçta forma giyebilen Robinson, son altı maçta oynamamasına rağmen toplam hücum ribaundlarında ligde ikinci sırada yer alıyor.



25 yaşındaki oyuncu, sakatlığı öncesi ribaundlarda (10.3), hücum ribaundlarında (5.3) ve maç başına top çalmada (1.5) kariyerinin en yüksek istatistiklerine ulaşıyordu.





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