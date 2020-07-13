Robert Prosinecki: "Kazanmamız gerekiyordu ama hala havlu atmadık"

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Gazişehir FK maçı sonrası konuştu.

Haber; AA
Robert Prosinecki: 'Kazanmamız gerekiyordu ama hala havlu atmadık'
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13 Temmuz 2020 22:26
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Gazişehir FK ile berabere kalmalarının ardından kazanmaları gereken bir maçta puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. 

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Prosinecki, 9 kişi kalmalarına rağmen son dakikalarda 1 puan aldıklarını dile getirdi.

Ligde son ana kadar mücadele edeceklerini ifade eden Prosinecki, şunları kaydetti:

"Öncelikle hayattayız, ayaktayız ve havlu da atmadık. Bugün kazanmamız gereken maçta kazanamamış olmanın üzüntüsü var. Geçen hafta Rize'ye karşı son dakikalara önde girdik ama maçı kaybettik. Bu hafta biz 9 kişi kalmıştık ve rakibimiz önde olmasına rağmen 1 puan aldık. İnsanların futbolu sevmelerinin sebeplerinden biri de bu, beklenmedik olayların yaşanması. Bugün iyi oynamadık, orta sahada iyi pas yapamadık. Önceki maçlardaki gibi topu ileriye taşıyamadık ama son dakikalarda 1 puan aldık. Biz şu an son 2 maça umutla giriyoruz. Biliyorum son 2 maçı çok zor takımlara karşı, şampiyonluğa oynayan Trabzon ve Başakşehir'e karşı oynayacağız. Biz elimizden geleni yapacağız. Takım sahada savaşacak. Umarım bu maçlardan puan alıp biz bu ligde kalacağız."



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