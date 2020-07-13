Robert Prosinecki: 'Kazanmamız gerekiyordu ama hala havlu atmadık'

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Gazişehir FK ile berabere kalmalarının ardından kazanmaları gereken bir maçta puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Prosinecki, 9 kişi kalmalarına rağmen son dakikalarda 1 puan aldıklarını dile getirdi.
Ligde son ana kadar mücadele edeceklerini ifade eden Prosinecki, şunları kaydetti:
"Öncelikle hayattayız, ayaktayız ve havlu da atmadık. Bugün kazanmamız gereken maçta kazanamamış olmanın üzüntüsü var. Geçen hafta Rize'ye karşı son dakikalara önde girdik ama maçı kaybettik. Bu hafta biz 9 kişi kalmıştık ve rakibimiz önde olmasına rağmen 1 puan aldık. İnsanların futbolu sevmelerinin sebeplerinden biri de bu, beklenmedik olayların yaşanması. Bugün iyi oynamadık, orta sahada iyi pas yapamadık. Önceki maçlardaki gibi topu ileriye taşıyamadık ama son dakikalarda 1 puan aldık. Biz şu an son 2 maça umutla giriyoruz. Biliyorum son 2 maçı çok zor takımlara karşı, şampiyonluğa oynayan Trabzon ve Başakşehir'e karşı oynayacağız. Biz elimizden geleni yapacağız. Takım sahada savaşacak. Umarım bu maçlardan puan alıp biz bu ligde kalacağız."
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Prosinecki, 9 kişi kalmalarına rağmen son dakikalarda 1 puan aldıklarını dile getirdi.
Ligde son ana kadar mücadele edeceklerini ifade eden Prosinecki, şunları kaydetti:
"Öncelikle hayattayız, ayaktayız ve havlu da atmadık. Bugün kazanmamız gereken maçta kazanamamış olmanın üzüntüsü var. Geçen hafta Rize'ye karşı son dakikalara önde girdik ama maçı kaybettik. Bu hafta biz 9 kişi kalmıştık ve rakibimiz önde olmasına rağmen 1 puan aldık. İnsanların futbolu sevmelerinin sebeplerinden biri de bu, beklenmedik olayların yaşanması. Bugün iyi oynamadık, orta sahada iyi pas yapamadık. Önceki maçlardaki gibi topu ileriye taşıyamadık ama son dakikalarda 1 puan aldık. Biz şu an son 2 maça umutla giriyoruz. Biliyorum son 2 maçı çok zor takımlara karşı, şampiyonluğa oynayan Trabzon ve Başakşehir'e karşı oynayacağız. Biz elimizden geleni yapacağız. Takım sahada savaşacak. Umarım bu maçlardan puan alıp biz bu ligde kalacağız."