Robert Prosinecki: "Biz havlu atmadık!"

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Gençlerbirliği maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Robert Prosinecki: 'Biz havlu atmadık!'
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20 Haziran 2020 22:03
Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliğini 2-0 yenen Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Robert Prosinecki, "Uzun bir aradan sonra ligin sonuncusu değiliz. Oyuncularım inanılmaz bir gayret sarf etti. Çoğu hafta iyi maç oynuyoruz. Geçen hafta şanssız bir şekilde kaybettik. Havlu atmadık." dedi.

Prosinecki, önlerindeki maçlara da aynı gayretle çalışıp, düşme hattından kurtulmak istediklerini vurguladı.



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